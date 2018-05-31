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У парламенті Іспанії зібрали голоси для відставки прем’єра через корупційний скандал

НовиниПолітика    31.05.2018 - 19:12
Фото: Маріано Рахой (flickr.com/marianorajoybrey)
Фото: Маріано Рахой (flickr.com/marianorajoybrey)

80 депутатів готові проголосувати за відставку прем'єра при мінімально необхідних 176 голосах

80 депутатів парламенту Іспанії готові проголосувати за відставку прем’єр-міністра Маріано Рахоя при мінімально необхідних 176 голосах. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, сьогодні у парламенті відбуваються дебати щодо відставки уряду, голосування відбудеться у п’ятницю. Відставку ініціювала провідна опозиційна сила - Соціалістична партія, яка має 84 депутата.

Стало відомо, що соціалістів вирішили підтримати ліва партія "Подемос" (67 депутатів), дві прокаталонські партії ERC (9) та PDeCat (8), баскські націоналістичні партії PNV (5) та EH Bildu (2), валенсійська "Compromís" (4) і єдиний депутат партії "Nueva Canarias" з Канарських островів.

Зазначається, якщо парламент відправить Рахоя у відставку, лідер соціалістів Педро Санчес негайно посяде його місце. Він вже пообіцяв у разі успіху відновити діалог із новим каталонським урядом та піти на поступки щодо бюджету, яких вимагає "Подемос" .

Однак, Рахой може добровільно піти у відставку, і тоді його уряд продовжить працювати під керівництвом виконуючого обов’язків до призначення нового прем’єра.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, у парламенті Іспанії почалось обговорення щодо відставки уряду прем'єр-міністра Маріано Рахоя через рішення суду у гучній справі про масштабну корупцію, пов'язаній з правлячою "Народною партією.

 

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Теги публікації: коррупция, Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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