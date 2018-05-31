В парламенте Испании собрали голоса для отставки премьера из-за коррупционного скандала

80 депутатов готовы проголосовать за отставку премьера при минимально необходимых 176 голосах

80 депутатов парламента Испании готовы проголосовать за отставку премьер-министра Мариано Рахоя при минимально необходимых 176 голосах. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, сегодня в парламенте проходят дебаты по отставке правительства, голосование состоится в пятницу. Отставку инициировала ведущая оппозиционная сила - Социалистическая партия, которая имеет 84 депутата.

Стало известно, что социалистов решили поддержать левая партия "Подемос" (67 депутатов), две прокаталонськие партии ERC (9) и PDeCat (8), баскские националистические партии PNV (5) и EH Bildu (2), валенсийский "Compromís" (4) и единственный депутат партии "Nueva Canarias" с Канарских островов.

Отмечается, если парламент отправит Рахоя в отставку, лидер социалистов Педро Санчес немедленно займет его место. Он уже пообещал в случае успеха возобновить диалог с новым каталонским правительством и пойти на уступки относительно бюджета, которых требует "Подемос" .

Однако, Рахой может добровольно уйти в отставку, и тогда его правительство продолжит работать под руководством исполняющего обязанности до назначения нового премьера.

Напомним, что сегодня, 31 мая, в парламенте Испании началось обсуждение отставки правительства премьер-министра Мариано Рахоя из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связаной с правящей Народной партией.