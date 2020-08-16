В парламенті Білорусі заявили про можливість повторних виборів у країні. Тільки таке рішення "повинні приймати не на вулицях".

Про це заявив голова Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Олег Гайдукевич, який претендував на посаду президента, але знявся з виборів, передає "Наша Нива".

Він допускає таку можливість, але "повинен вирішувати парламент, а не вулиця".

"Ми повинні не дозволити розділити нас. Ті люди, які стоять на вулицях і йдуть сюди - не вороги. Ми повинні не дозволити, щоб доля країни вирішувалася на вулиці", - заявив він з трибуни на мітингу в центрі Мінська.

Нагадаємо, раніше штаб екс-кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської заявив, що готовий на переговори з владою про те, як і коли президент Олександр Лукашенко піде з посади.

Як повідомляло РБК-Україна, близько 12:00 в центрі Мінська почали збиратися демонстранти, які підтримують нинішню владу Білорусі.

Також повідомлялося, що в підтримку Лукашенка зганяють бюджетників під загрозою звільнення.