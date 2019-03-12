В Україні створять центри навчання державної мови

У комітеті ВР заявили, що процеси популяризації української мови мають бути природніми, а не насильницькими

После принятия "языкового закона" в Украине будут создавать центры обучения украинскому языку. Об этом сообщил глава комитета по вопросам культуры и духовности, нардеп Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий подчеркнул, что процессы популяризации украинского языка должны быть естественными, а не насильственными.

"Идея закона в том, чтобы создать механизмы, чтобы через 5-10 лет украинский язык было одинаково слышно как на улицах Львова, так и на улицах Харькова и Мариуполя. Так, чтобы эти процессы были естественными, а не насильственными. Поэтому будут создаваться центры обучения украинскому языку", - рассказал Княжицкий.

Нардеп также посоветовал обратиться в центры обучения тем депутатам, которые выступают против "языкового закона".

Напомним, после принятия во втором чтении "языкового закона" будет назначен Уполномоченный по вопросам украинского языка, который сможет контролировать исполнение закона.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада во вторник, 12 марта, начала рассмотрение поправок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д. В проект ко второму чтению представлены 2082 правки.

Добавим, после принятия "языкового закона" во втором чтении статья о 50% украинского языка в печатных средствах массовой информации вступит в силу только через 30 месяцев после принятия документа.