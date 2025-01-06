Парламентарии Британии призвали передать Украине замороженные активы России
Парламентарии Британии написали письмо с призывом к правительству разработать законный механизм передачи Украине 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центрального банка Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times.
Письмо, которое было отправлено Times, подписали десяток британских парламентариев, а также политики из Германии, Польши и стран Балтии.
Авторы письма считают, что перевод Украине не менее 25,5 миллиардов фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов), которые хранятся на счету Британии, пошлют четкий сигнал о стратегической решимости, а также помогут предотвратить будущие конфликты.
"Предыдущие кредиты и экстренное финансирование недостаточны. Только использование самих активов гарантирует, что Россия заплатит за свои преступления... Военная экономика России напряжена до предела. Поэтому захват иностранных активов захватчика имеет стратегическое значение. Это законно. Это не повредит финансовой стабильности", - отмечают парламентарии.
Замороженные активы России
В начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины западные союзники Киева заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.
В конце января послы Евросоюза достигли согласия относительно использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Штаты предоставят Украине 15 миллиардов долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.
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