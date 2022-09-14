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Біля парламенту Вірменії зібралися сотні людей: вимагають відставки Пашиняна

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Єреван, Середа 14 вересня 2022 21:53
Біля парламенту Вірменії зібралися сотні людей: вимагають відставки Пашиняна Фото: у Єревані почалися протести (скріншот)
Автор: Іван Носальський

Біля будівлі парламенту Вірменії в Єревані зібралися сотні місцевих жителів. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Вірменія".

За інформацією видання, протестувальники намагалися прорватися на територію будівлі, виламавши ворота, але їх спроба провалилася. При цьому вони скандують "Нікол - зрадник".

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, Пашинян заявив про готовність підписати документи, через які його можуть вважати зрадником і усунути від влади. За його словами, таке рішення може гарантувати мир на території Вірменії.

Таку заяву він зробив на тлі ескалації конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, яка сталася напередодні.

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