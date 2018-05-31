Парламент закріпив за Назарбаєвим право довічно очолювати Радбез

Парламент ухвалив відповідний законопроект

Сенат Парламенту Казахстану прийняв законопроект, що закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки. Про це повідомляє видання Tengrinews.kz.

Зокрема, проектом закону передбачається, що Рада Безпеки є конституційним органом, утвореним президентом і координує проведення єдиної державної політики у сфері забезпечення національної безпеки і обороноздатності в цілях збереження внутрішньополітичної стабільності, захисту конституційного ладу, державної незалежності, територіальної цілісності та національних інтересів Казахстану на міжнародній арені

При цьому встановлюється, що першого президента - Елбаси в силу його історичної місії довічно належить право очолювати Раду Безпеки в якості голови.

У свою чергу, питання про довічне головування Назарбаєва в Радбезі прокоментували в Мін'юсті.

Планується, що склад Радбезу буде формувати президент за погодженням з головою ради.

Основними завданнями Ради Безпеки є планування, розгляд і оцінка реалізації основних напрямів державної політики в галузі забезпечення національної безпеки, зміцнення обороноздатності країни, забезпечення законності і правопорядку.

Крім усього іншого, законопроектом пропонується закріпити за Радбезом моніторинг і оцінку стану і виконання стратегічних документів держави з найважливіших напрямків розвитку країни; організацію контролю за виконанням законів у сфері забезпечення національної безпеки, обороноздатності й правопорядку, в тому числі за ефективним використанням коштів, що спрямовуються на ці цілі; обговорення кандидатур, рекомендованих до призначення на посади перших керівників центральних і місцевих виконавчих органів, безпосередньо підпорядкованих і підзвітних Президенту Законопроект направлять на підпис Главі держави.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв виступає за використання казахської мови в якості основного в роботі місцевого уряду і парламенту.