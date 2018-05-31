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Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез

НовостиПолитика    31.05.2018 - 10:38
Фото: Нурсултан Назарбаев (kremlin.ru)
Фото: Нурсултан Назарбаев (kremlin.ru)

Парламент принял соответствующий законопроект

Сенат Парламента Казахстана принял законопроект, закрепляющий за первым президентом право пожизненно возглавлять Совет Безопасности. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

В частности, проектом закона предусматривается, что Совет Безопасности является конституционным органом, образуемым президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

При этом устанавливается, что первому президенту - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя.

В свою очередь, вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе прокомментировали в Минюсте.

Планируется, что состав Совбеза будет формировать президент по согласованию с председателем совета.

Основными задачами Совета Безопасности являются планирование, рассмотрение и оценка реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка.

Кроме всего прочего, законопроектом предлагается закрепить за Совбезом мониторинг и оценку состояния и исполнения стратегических документов государства по важнейшим направлениям развития страны; организацию контроля за исполнением законов в сфере обеспечения нацбезопасности, обороноспособности и правопорядка, в том числе за эффективным и использованием средств, направляемых на эти цели; обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту. Законопроект направят на подпись Главе государства.

Напомним, как сообщалось ранее, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступает за использование казахского языка в качестве основного в работе местного правительства и парламента.

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Теги публикации: Назарбаев, законопроект, Парламент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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