Парламент закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез

Парламент принял соответствующий законопроект

Сенат Парламента Казахстана принял законопроект, закрепляющий за первым президентом право пожизненно возглавлять Совет Безопасности. Об этом сообщает издание Tengrinews.kz.

В частности, проектом закона предусматривается, что Совет Безопасности является конституционным органом, образуемым президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

При этом устанавливается, что первому президенту - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя.

В свою очередь, вопрос о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе прокомментировали в Минюсте.

Планируется, что состав Совбеза будет формировать президент по согласованию с председателем совета.

Основными задачами Совета Безопасности являются планирование, рассмотрение и оценка реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка.

Кроме всего прочего, законопроектом предлагается закрепить за Совбезом мониторинг и оценку состояния и исполнения стратегических документов государства по важнейшим направлениям развития страны; организацию контроля за исполнением законов в сфере обеспечения нацбезопасности, обороноспособности и правопорядка, в том числе за эффективным и использованием средств, направляемых на эти цели; обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту. Законопроект направят на подпись Главе государства.

Напомним, как сообщалось ранее, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступает за использование казахского языка в качестве основного в работе местного правительства и парламента.