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Європа не зможе замінити російський газ дорогим американським, - Орбан

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Будапешт, П'ятниця 01 квітня 2022 12:11
Європа не зможе замінити російський газ дорогим американським, - Орбан Фото: угорський прем'єр Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан впевнений, що Європа не зможе замінити російський газ дорогим американським. Сам він вважає поставки російського газу єдиними варіантом, оскільки в Угорщини немає вихід до моря для прийому скрапленого газу з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на karpathir.com.

"Ця війна - не наша війна, тут ми не можемо перемогти, але можемо все програти, питання в тому, залишиться економіка чи ні", - зазначив Орбан в ефірі "Кошут Радіо".

Він додав, що Угорщина засуджує напад Росії на Україну, але "не може допомогти допомагати українцям, знищуючи себе". Він також назвав нездійсненною пропозицію замінити дешевий російський газ на дорогий американський.

"Європа не зможе замінити російський газ дорогим американським", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про скасування саміту Вишеградської групи через те, що Угорщина підтримує Росію, виключаючи можливість ембарго на імпорт нафти і газу.

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