Європа не зможе замінити російський газ дорогим американським, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан впевнений, що Європа не зможе замінити російський газ дорогим американським. Сам він вважає поставки російського газу єдиними варіантом, оскільки в Угорщини немає вихід до моря для прийому скрапленого газу з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на karpathir.com.

"Ця війна - не наша війна, тут ми не можемо перемогти, але можемо все програти, питання в тому, залишиться економіка чи ні", - зазначив Орбан в ефірі "Кошут Радіо".

Він додав, що Угорщина засуджує напад Росії на Україну, але "не може допомогти допомагати українцям, знищуючи себе". Він також назвав нездійсненною пропозицію замінити дешевий російський газ на дорогий американський.

"Європа не зможе замінити російський газ дорогим американським", - додав він.