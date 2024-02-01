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Парламент Венгрии в понедельник может рассмотреть заявку Швеции на членство в НАТО

Архивное фото: Парламент Венгрии в понедельник может рассмотреть заявку Швеции на членство в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Венгрии соберется в понедельник по просьбе оппозиционных партий и ратификация заявки Швеции на вступление в НАТО, как ожидается, будет стоять на повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Но неясно, примут ли участие во внеочередном заседании депутаты правящей партии "Фидес", которые имеют подавляющее большинство в парламенте", - говорится в материале.

Поэтому вопрос ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО зависит от правящей партии.

Ранее глава администрации Виктора Орбана заявил, что законодатели от партии "Фидес" хотели бы увидеть "шаги Швеции по укреплению доверия", прежде чем они смогут одобрить ее заявку на вступление в НАТО. Что это были за шаги, он не уточнил.

Планируется, что парламент снова соберется на обычную сессию после зимних каникул в конце февраля.

Вопрос ратификации Венгрией вступления Швеции в НАТО

Ранее Будапешт обещал, что не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось.

23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО, а 25 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил эту ратификацию.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал собственный парламент к аналогичному шагу.

Вступление Швеции в Североатлантический альянс ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в НАТО вместе с Финляндией, но Хельсинки вступили в блок в июне 2023 г., а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Венгрия может ратифицировать членство Швеции в альянсе, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля.

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