Парламент заснував премії Ради молодим ученим

Розмір однієї премії становить 60 прожиткових мінімумів

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9505 "О премии Верховной рады молодым ученым". Со второго раза документ поддержали 236 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, премии был основаны с целью развития отечественной науки и техники, улучшения поддержки молодых ученых, создания дополнительных возможностей и стимулов для проведения ими фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-технических разработок по приоритетным направлениям развития науки и техники.

"Учредить 30 премий Верховной рады молодым ученым, размер каждой из них составляет шестьдесят прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января года, следующего за годом подачи работ на получение премии", - говорится в постановлении.

Предусматривается, что премия ежегодно присуждается молодым ученым - гражданам Украины в возрасте до 35 лет, если ученый имеет высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня, или до 40 лет, если ученый имеет степень доктора наук по полученные веские научные достижения при проведении фундаментальных и/или прикладных научных исследований.

Так, ВР поручила Кабинету министров ежегодно при разработке проекта закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год предусматривать бюджетные назначения Аппарата ВР, необходимые для выплаты премии и вручения соответствующих дипломов и нагрудных знаков.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №9411 "О назначении в 2019 году именных стипендий Верховной рады для самых талантливых молодых ученых", размер одной стипендии составляет 2000 гривен в месяц.

Как писало РБК-Украина, нардепы приняли постановление №9410 "О присуждении премий Верховной рады самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2018 год". На премии будет направлено 400 тысяч гривен.

Добавим, в середине декабря прошлого года Рада присудила 28 педагогам ежегодную премию парламента.