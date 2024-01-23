RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламент Турции начал рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО, - СМИ

Архивное фото: Парламент Турции начал рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Турции сегодня, 23 января, начал рассмотрение протокола о присоединении Швеции к НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV Haber.

"Для принятия протокола необходимо абсолютное большинство голосов депутатов, участвующих в Генеральной Ассамблее", - говорится в материале.

На голосовании, состоявшемся 26 декабря в парламентском комитете по иностранным делам, три партии проголосовали "за" протокол, а две другие партии проголосовали "против". Одна партия в голосовании участия не принимала.

"Ожидается, что протокол будет вынесен на голосование в ближайшие минуты", - добавило издание.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году. Чтобы Стокгольм стал частью Североатлантического союза, его заявку должны ратифицировать все страны-члены.

В ответ на требования Анкары Стокгольм ужесточил антитеррористические законы. В конце ноября в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку "в ближайшие недели".

Стоит отметить, что 1 января генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Швеция станет частью Североатлантического союза до июля 2024 года.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил премьер-министра Швеции посетить его страну и провести переговоры по вступлению в альянс НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияТурция