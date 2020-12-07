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Влади Джорждии відкинули вимогу Трампа переглянути результати виборів

Понеділок 07 грудня 2020 02:10
Влади Джорждии відкинули вимогу Трампа переглянути результати виборів
Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Инна Собора

Офіційні особи штату Джорджія відкинули твердження Дональда Трампа про те, що його опонент Джо Байден здобув перемогу в цьому штаті на виборах президента США з допомогою шахрайства. Байден дістав 16 голосів вибірників в цьому штаті.

Про це пише "Голос Америки".

Так, глава виборчих органів штату республіканець Бред Раффенспергер заявив, що "розчарований" тим, що Трамп програв в Джорджії, але "народ сказав своє слово" і що він "не бачить нічого, що могло б скасувати волю народу".

Губернатор Джорджії Брайан Кемп відкинув прохання Трампа скликати спеціальну сесію законодавчого органу штату, щоб скасувати результати проведеного голосування і передати голоси вибірників Трампу.

Заступник губернатора Джефф Данкан заявив, що асолютно переконаний, що Кемп не поступиться вимогу Трампа переконати законодавців анулювати перемогу Байдена на виборах в штаті.

Раніше Трамп зажадав від губернатора Джорджії переглянути результати виборів.

Нагадаємо, 21 листопада штат Джорджія сертифікував результати виборів президента США, затвердивши перемогу Байдена, який набрав на 12 670 голосів більше, ніж Трамп.

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