Прем'єр-міністр Румунії Орбан подав у відставку

Фото: Людовік Орбан (wikipedia)

Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан оголосив про свою відставку після того, як його "Національна ліберальна партія" програла на парламентських виборах.

Про це повідомляє Romania Insider.

За словами Орбана, він і його партія будуть намагатися сформувати нову коаліцію.

"Я зробив все що міг. Ми зробили все, що могли", - заявив він.

Нагадаємо, у Румунії 6 грудня пройшли парламентські вибори. Дві провідні політичні сили - опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) та правляча Національна ліберальна партія (PNL) - набирали приблизно однакову кількість голосів. Явка становила 31,84 відсотка, що є найнижчим показником з 1989 року.

При цьому Орбан після закриття виборчих дільниць висловив упевненість у тому, що його партія "є переможцем цих виборів".