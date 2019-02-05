Парламент провалив закон про реформування системи військкоматів

На базі військкоматів планувалося створити територіальні центри комплектування і соцпідтримки

Народные депутаты провалили во втором чтении законопроект №9285 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ не смог получить необходимое количество голосов в ходе рассмотрения во втором чтении, его поддерживали менее 200 парламентариев. После ряда неудачных голосований спикер ВР Андрей Парубий объявил перерыв для проведения политических консультаций, однако после перерыва законопроект так и не получил достаточного количества голосов.

"Проект закона №9285 объявляю отклоненным", - прокомментировал глава Рады.

Отметим, документом предлагалось переименовать военные комиссариаты в областные, территориальные (местные) центры комплектования и социальной поддержки в ряде законодательных актов.

Напомним, в декабре 2018-го Рада одобрила закон о реформировании системы военкоматов в первом чтении. За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 238 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, 18 декабря парламент поддержал за основу в первом чтении правительственный законопроект №8370 о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах в соответствии со стандартами НАТО.

Добавим, в октябре прошлого года замначальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Сергей Вербицкий подчеркивал, что Украина не сможет достичь всех стандартов НАТО до 2020 года.