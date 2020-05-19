Парламент прийняв постанову щодо переходу на чесний прожитковий мінімум, - Струневич

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Струневич підкреслив, що прожитковий мінімум - один із найважливіших економічних показників

Верховна рада України на сьогоднішньому засіданні підтримала проект постанови, реалізація якої дозволить перейти до визначення чесного прожиткового мінімуму.

Про це повідомив народний депутат Вадим Струневич на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Нардеп зазначив, що документ був ініційований народним депутатом Галиною Третьяковою та розроблений на підставі результатів парламентських слухань щодо проблеми формування прожиткового мінімуму, які відбулися 18 грудня 2019 року.

Струневич підкреслив, що прожитковий мінімум - один із найважливіших економічних показників, на базі якого часто розраховуються соціальні виплати та заробітні плати. Тому нагальною проблемою є саме правильне його визначення.

“Для цього ми пропонуємо "відв‘язати" від прожиткового мінімум всі показники, крім мінімальної пенсії, а також змінити методологію обрахування. Тобто переглянути кількісні та якісні стандарти набору харчів, непродовольчих товарів і послуг для основних соціальних і демографічних груп населення з урахуванням життєво необхідних витрат, продиктованих реаліями сучасності”, - уточнив він.

За його словами, запропоновані нові механізми визначення прожиткового мінімуму забезпечують максимальну відповідність базового соціального стандарту реальному задоволенню основних фізіологічних, побутових та соціальних потреб людини, підтримку нормального рівня життя.

“Радію, що колеги по парламенту усвідомлюють це і сьогодні у сесійній залі підтримали цю важливу для людей Постанову”, - підсумував Струневич.

Як писало РБК-Україна, законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу дозволить надалі підвищити прожитковий мінімум, за попередніми розрахунками, до 4200 гривень на місяць.

Своєю чергою, прожитковий мінімум в Україні, встановлений на 1 січня 2020 року, дорівнює 2027 гривням.

Автор: Олександра Діденко