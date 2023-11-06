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ЮАР отзывает своих дипломатов из Израиля

Понедельник 06 ноября 2023 17:50
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ЮАР отзывает своих дипломатов из Израиля Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЮАР отзывает дипломатов из Израиля для оценки своих отношений со страной на фоне роста числа жертв среди гражданского населения в результате войны с ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что возвращение дипломатов является "нормальной практикой". При этом она подчеркнула, что отзыв дипломатов проводится для того, чтобы определить, "есть ли у вас потенциал для оказания помощи, и действительно ли дальнейшие отношения могут быть поддержаны во всех отношениях".

ЮАР не имеет посла в Израиле.

По словам министра иностранных дел, ЮАР "крайне обеспокоен продолжающимися убийствами детей и невинных гражданских лиц" на палестинской территории.

"Мы считаем, что характер ответных действий Израиля превратился в коллективное наказание", - сказала она, добавив, что ЮАР будет продолжать призывать к всеобъемлющему прекращению огня в Палестине.

Война в Израиле

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

Вчера также стало известно, что сухопутные войска Израиля оцепили Газу и вышли к морю.

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