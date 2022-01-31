Парламент Нідерландів виступив за постачання зброї Україні

Так, депутат від партії Рубен Брекельманс виступив з пропозицією, що прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і глава МЗС Вопке Хукстра мають відвідати Україну з конкретними пропозиціями.

"(Йдеться про те - ред.), що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України", - наголосив Брекельманс.

Видання зазначає, що Україна вже звернулася до Нідерландів щодо надання зброї.Наразі Міноборони країни проводить інвентаризацію того, що можна поставити в Україну.

При цьому Брекельманс припускає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.

Разом з тим в опозиційній партії праці (PvdA) виступили за допомогу Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечення навчання та постачання протитанкової зброї.

Однак, в парламенті заперечили можливу відправку нідерландських військовослужбовців до україни.

"Ніяких військ, тільки оборонна зброя! І, справді, більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці", - написав Брекельманс у своїй сторінці в Twitter.