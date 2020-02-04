Парламент призначив нового віце-прем'єра

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2768 "Про призначення Шмигаля Д.А. віце-прем'єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 278 нардепів.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна рада України постановляє: призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича віце-прем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України", - вказано у постанові.

Денис Шмигаль минулого року був призначений на посаду очільника Івано-Франківської ОДА. Він є кандидатом економічних наук - захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

З 2009 року обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.

Нагадаємо, профільний комітет рекомендував Раді призначити главу Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад замість Олени Бабак. За таке рішення проголосували 22 члени профільного комітету.

Як повідомлялося, ВР за основу і в цілому проект постанови №2767 "Про звільнення Бабак А.В. з посади міністра розвитку громад і територій України", його підтримали 266 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "Прем'єр під ударом: хто і чому хоче звільнити Гончарука", в команді Зеленського стверджували, що найближчі ротації в уряді заплановані на кінець лютого. Саме тоді Кабмін буде звітувати за півроку своєї роботи.