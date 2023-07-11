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Китайские трубники, поставляющие продукцию в Украину, являются многолетними партнерами Ирана, - эксперт

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Вторник 11 июля 2023 18:33
Китайские трубники, поставляющие продукцию в Украину, являются многолетними партнерами Ирана, - эксперт Фото: китайские трубники, поставляющие продукцию в Украину, являются многолетними партнерами Ирана (
Автор: Сергей Новиков

Китайские трубные компании Tianjin Pipe Corporation и Hengyang Valin Steel Tube являются многолетними партнерами государственных нефтегазовых компаний Ирана, поставляют им свою продукцию в обход западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра политического анализа, автора монографии "Украина и Китай: эволюция отношений (2021 - май 2022)" Владимира Головко.

"Иран уже несколько десятков лет находится под западными санкциями, его внешняя торговля очень ограничена, поэтому Китай фактически почти единственный его торговый партнер, который может поставлять продукцию с добавленной стоимостью. В свою очередь, стратегия Пекина - максимизация своего внешнего влияния на глобальной арене путем своего экспорта» - сказал он.

По словам эксперта, Tianjin Pipe Corporation более пяти последних лет снабжает насосно-компрессорные трубы иранским государственным компаниям по добыче углеводородов: "скорее всего, поставки осуществляются через цепь посредников".

С другой стороны, отметил эксперт, Hengyang Valin Steel Tube резко сократила свое присутствие в Иране: "Это произошло после аварии на скважине с китайской обсадной трубой, произошедшей несколько лет назад. Тем не менее, поставки этого производителя в Иран не прекратились полностью".

Главко также добавил, что этот же сортамент труб и TPCO и Hengyang поставляет их в Украину.

"Официальному Киеву необходима коррекция подходов к защите своего украинского товарного рынка в новых геополитических условиях. Ситуация выглядит так, что Минэкономики Украины все еще перестраховывается при проведении антидемпинговых расследований, в частности, в отношении китайской продукции. Но на период войны в случае соответствующих обращений украинских компаний ограничительных мер по продукции китайских предприятий, сотрудничающих с Россией, Ираном, Беларусью, должно быть политически мотивированным, а не экономически обоснованным", - подчеркнул ученый.

Напомним, ранее сообщалось, что Tianjin Pipe Corporation и Hengyang Valin Steel Tube, являющиеся партнерами России, выиграли с помощью фирмы-посредника на гостендерах в Украине 2,6 млрд грн.

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