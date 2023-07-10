Китайские партнеры РФ в 2023 году выиграли на гостендерах в Украине более 2,6 млрд грн

В 2023 году государственные компании "Укргаздобыча" и "Оператор ГТС Украины" заплатили через фирму-посредника более 2,6 млрд гривен китайским производителям, являющимся партнерами государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на базу федеральной таможенной службы РФ и платформу Prozorro.

Так, по данным Prozorro, фирма Vorex LLC (США), поставляющая в Украину трубную продукцию китайских производителей TPC и Hengyang Valin Steel Tube, с начала 2023 г. выиграла 9 тендеров государственных компаний "Укргаздобыча" и "Оператор ГТС Украины".

По данным базы федеральной таможенной службы РФ, TPC и Hengyang Valin Steel Tube после начала широкомасштабного вторжения россиян в Украину осуществили в 2022 году 26 поставок трубной продукции в Россию. Основными получателями являлись ООО "Торговый дом Северснаб", Виксунский металлургический завод и ООО "Энергогазсервис". Все эти фирмы являются поставщиками РАО "Газпром", ЛУКОЙЛа, ТНК и других нефтегазовых гигантов государства-агрессора.

Тендерные процедуры "Укргаздобычи" и "Оператора ГТС Украины" предусматривают предоставление гарантийного письма победителям тендера об отсутствии связей с государством-агрессором. Но когда в тендере участвует фирма-посредник, непосредственный производитель на причастность к поставкам в Россию не проверяется.

Напомним, ранее сообщалось, что Vorex LLC на тендере "Оператора ГТС Украины" в качестве подтверждения опыта поставок трубной продукции предоставила данные контракта с поставщиком российского "Газпрома".

В том же 2021 году Vorex LLC поставляла для "Укргаздобычи" российские предохранительные клапаны.