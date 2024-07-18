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Парламент Литвы поддержал выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам

Фото: министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 18 июля, парламент Литвы проголосовал за выход из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает производство, накопление, использование и передачу этого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство Литвы заявило, что дальнейшее членство ограничивает ее оборону и делает сдерживание менее эффективным.

В поддержку предложения проголосовали 103 депутата из 141.

"Конвенции важны, когда их придерживаются все страны. Проблема в том, что Россия в своей агрессии против Украины их не соблюдает", - добавил он. "Было бы ошибкой для страны, которая готовится к обороне, заявлять, какие средства она не будет использовать... Этим голосованием мы делаем оборону Литвы сильнее", - заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас перед голосованием в парламенте.

Конвенция по кассетным боеприпасам

Это международный договор, запрещающий использование, производство, передачу и накопление кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы - это тип оружия, которое разбрасывает множество маленьких взрывных суббоеприпасов ("бомблетов") по большой площади. Эти суббоеприпасы часто не взрываются при ударе, превращаясь в неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ), которые представляют серьезную угрозу для людей даже спустя годы после конфликта.

Кассетные боеприпасы несут непропорциональную угрозу гражданскому населению. НРБ могут взрываться, когда на них случайно наступят или заденут, что приводит к гибели и увечьям людей, особенно детей.

Детальнее о кассетных боеприпасах можно почитать в материале РБК-Украина.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас анонсировал выход из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов.

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