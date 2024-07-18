Парламент Литви підтримав вихід країни з Конвенції з касетних боєприпасів

Уряд Литви заявив, що подальше членство обмежує її оборону і робить стримування менш ефективним.

На підтримку пропозиції проголосували 103 депутати зі 141.

"Конвенції важливі, коли їх дотримуються всі країни. Проблема в тому, що Росія у своїй агресії проти України їх не дотримується", - додав він. "Було б помилкою для країни, яка готується до оборони, заявляти, які засоби вона не буде використовувати... Цим голосуванням ми робимо оборону Литви сильнішою", - заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас перед голосуванням у парламенті.

Конвенція щодо касетних боєприпасів

Це міжнародний договір, що забороняє використання, виробництво, передачу і накопичення касетних боєприпасів.

Касетні боєприпаси - це тип зброї, яка розкидає безліч маленьких вибухових суббоєприпасів ("бомблетів") по великій площі. Ці суббоєприпаси часто не вибухають під час удару, перетворюючись на боєприпаси, що не розірвалися (НРБ), які становлять серйозну загрозу для людей навіть через роки після конфлікту.

Касетні боєприпаси несуть непропорційну загрозу цивільному населенню. НРБ можуть вибухати, коли на них випадково наступлять або зачеплять, що призводить до загибелі та каліцтв людей, особливо дітей.