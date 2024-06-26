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Литва планирует выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Среда 26 июня 2024 16:00
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Литва планирует выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов Фото: Лауринус Кащюнас, министр обороны Литвы (flickr.com/Lietuvos)
Автор: Сергей Пышкин

Решение о выходе Литвы из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов может быть принято уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Лауринуса Кащюнаса, которого цитирует Lrytas.

"Надеюсь, что в ближайшее время (рассмотрят вопрос о выходе из конвенции, - ред.). Мое время (мандат, - ред,) сочтено, поэтому я должен со всем разобраться", - заявил министр во время разговора с журналистами.

Отмечается, что о консультациях с властями относительно возможного выхода из Конвенции Кащюнас упоминал еще в конце января, когда возглавлял должность председателя Комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны. Также соответствующий вопрос поднимал также бывший министр обороны Арвидас Анушаускас.

Кассетные боеприпасы

Это боеприпасы, которые при взрыве разлетаются на большое количество мелких взрывчатых частиц. Последние же взрываются при контакте с твердой поверхностью. В частности эти частицы могут взорваться, если наступить на них, или же взять в руки. Поэтому боеприпас считается опасным для гражданского населения.

Детальнее о кассетных боеприпасах можно почитать в материале РБК-Украина.

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