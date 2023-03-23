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Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа (twitter.com/thordiskolbrun)
Автор: Мария Кучерявец

Парламент Исландии сегодня, 23 марта, признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. "За" соответствующее решение проголосовало 48 депутатов.

Об этом заявила глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир в Twitter, передает РБК-Украина.

"Сегодня Альтинг (парламент Исландии - ред.) признал искусственный голод зимы 1932-1933 годов геноцидом, совершенном тоталитарным правительством в Москве против народа Украины", - написала она.

В свою очередь, на решение исландского парламента уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен Исландии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, за память миллионов украинцев, убитых московским режимом. Это четкий сигнал, что такие преступления не остаются безнаказанными и не имеют срока давности", - отметил Зеленский.

Напомним, что уже ряд государств признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Среди таких стран, недавно присоединившихся к решению - Бельгия, Чехия и Болгария.

Кроме того, Голодомор геноцидом украинского народа также признал и Европейский парламент.

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