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Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа

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Брюссель, Пятница 10 марта 2023 09:44
Бельгия признала Голодомор геноцидом украинского народа Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бельгия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Это символический и весомый шаг для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Историческое голосование в Палате представителей Бельгии: еще одно государство признало Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо Бельгии за это важное для каждого украинца решение, за этот глубоко символический сегодня шаг", - отметил глава государства.

Напомним, ранее Сенат Чехии проголосовал за признание Голодомора геноцидом украинцев.

Кроме того, Голодомор геноцидом украинского народа также признал Европарламент и парламент Болгарии.

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Владимир Зеленский Голодомор Бельгия
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