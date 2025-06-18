Цены на бензин в Украине могут стремительно вырасти: эксперт объяснил причину

Из-за нестабильности на рынке и опасности судоходства в районе Ормузского пролива цены на бензин в Украине могут значительно вырасти.

Омельченко пояснил, что судоходство в районе Ормузского пролива сталкивается со сложностями контроля безопасности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Если брать базовый сценарий, что не будет массированной атаки на суда в Ормузском заливе, конфликт будет продолжаться несколько недель в средней напряженности, такой, как он сейчас примерно есть. И тогда цена может быть на таком уровне 75-80 долларов, плюс-минус несколько процентов (за баррель)", - пояснил эксперт.

В соответствии с этим, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова, на украинских заправках цена на бензин также может вырасти.

"Она уже растет, хотя еще инерция не дошла до наших нефтепродуктов, но под этим предлогом некоторые сети реагируют и пытаются заработать сверхприбыли. Поэтому здесь значительная роль будет в Украине у Антимонопольного комитета, насколько он будет эффективно работать", - заявил он.

Эксперт пояснил, что если комитет работать неудовлетворительно, то может быть скачок цен на украинских заправках может быть достаточно мощным, до 65 гривен за литр А-95 бензина.

"Возможно и выше", - добавил Омельченко.