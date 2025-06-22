Иран не исключает выхода из ядерной сделки и ограничений через Ормузский пролив
Иран не исключает выхода из ядерной сделки и возможного блокирования Ормузского пролива. В МИД Тегерана заявили, что ждут завершения агрессии, прежде чем вернуться к дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи уклонился от прямого ответа относительно возможных действий Тегерана в ответ на международное давление.
Он не подтвердил, планирует ли Иран ограничить мировую торговлю через Ормузский пролив или выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Арагчи подчеркнул, что Иран имеет много вариантов действий, но дипломатия остается приоритетом.
"У нас есть множество вариантов - и это все конечно, путь к дипломатии всегда должен оставаться открытым, но сейчас мы не в такой ситуации, чтобы решать, как снова заниматься дипломатией и с кем, поэтому давайте подождем нашего ответа", - заявил министр в выступлении в Стамбуле.
Он добавил, что после прекращения агрессии Иран рассмотрит дальнейшие шаги в дипломатических переговорах.
Кроме того, Арагчи резко раскритиковал администрацию Дональда Трампа, обвинив ее в предательстве дипломатических усилий и обмане американских избирателей.
Министр сообщил, что в ближайшее время состоится его визит в Москву, где он встретится с диктатором России Владимиром Путиным.
В своей речи Арагчи также намекнул на критику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его "разыскиваемым военным преступником", что еще больше обостряет региональную напряженность.
Что известно об ударе США по Ирану
Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной после внезапных авиаударов США по ключевым ядерным объектам Ирана. Американские ракеты поразили цели в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Президент США Дональд Трамп заявил об "успешном завершении" операции. По данным американских СМИ, по объектам Ирана выпустили более 30 ракет "Томагавк", а также шесть 15-тонных противобункерных бомб.
Несмотря на заявления Трампа о "дедлайне" для Ирана в две недели, решение об ударе было принято - чтобы застать Тегеран врасплох. Вашингтон подчеркивает: это была одноразовая операция и она не имеет целью смену режима.
Иран подтвердил сам факт ударов, однако заявил, что большинство ядерных материалов было вывезено заранее, поэтому критического ущерба удалось избежать. Организация по атомной энергии Ирана заверила, что в результате атак стратегическая инфраструктура не пострадала. МАГАТЭ заявила, что не зафиксировала радиационной утечки и анонсировала экстренное заседание.
В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля. Там сообщают о по меньшей мере 86 пострадавших. Часть из них - в Тель-Авиве, где взрывы повредили жилые дома.
На этом фоне Израиль закрыл воздушное пространство, а в Вашингтоне ожидают дальнейшей реакции Тегерана в течение ближайших двух суток. Ситуация остается динамичной.
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