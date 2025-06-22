Иран не исключает выхода из ядерной сделки и ограничений через Ормузский пролив

Министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи уклонился от прямого ответа относительно возможных действий Тегерана в ответ на международное давление.

Он не подтвердил, планирует ли Иран ограничить мировую торговлю через Ормузский пролив или выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Арагчи подчеркнул, что Иран имеет много вариантов действий, но дипломатия остается приоритетом.

"У нас есть множество вариантов - и это все конечно, путь к дипломатии всегда должен оставаться открытым, но сейчас мы не в такой ситуации, чтобы решать, как снова заниматься дипломатией и с кем, поэтому давайте подождем нашего ответа", - заявил министр в выступлении в Стамбуле.

Он добавил, что после прекращения агрессии Иран рассмотрит дальнейшие шаги в дипломатических переговорах.

Кроме того, Арагчи резко раскритиковал администрацию Дональда Трампа, обвинив ее в предательстве дипломатических усилий и обмане американских избирателей.

Министр сообщил, что в ближайшее время состоится его визит в Москву, где он встретится с диктатором России Владимиром Путиным.

В своей речи Арагчи также намекнул на критику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, назвав его "разыскиваемым военным преступником", что еще больше обостряет региональную напряженность.