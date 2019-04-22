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Іран пригрозив закрити Ормузьку протоку

Новини » Політика    22.04.2019 - 20:45
Іран пригрозив закрити Ормузьку протоку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше США оголосили про відмову виводити інші країни з-під іранських "нафтових" санкцій

Іран готовий до вирішення США скасувати тимчасові дозволи на імпорт нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранське видання Tasnim.

За словами джерела в Міністерстві нафти, США не зможуть скоротити експорт іранської нафти до нуля. Зокрема, у відомстві "відстежують і аналізують всі можливі сценарії для подальшого експорту нафти". Співрозмовник уточнив, що були вжиті необхідні заходи.

"У нас є багаторічний досвід нейтралізації зусиль ворогів з нанесення ударів по нашій країні", - сказав джерело.

Крім того, Корпус вартових Ісламської революції повторив свою погрозу, що у відповідь на дії США Тегеран закриє Ормузьку протоку, яка є основним каналом постачання нафти в Перській затоці.

Нагадаємо, Білий дім офіційно оголосив, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення не надавати у травні нові можливості для виведення з-під введених проти Ірану "нафтових" санкцій.

У Білому домі заявили, що рішення спрямоване на те, щоб звести до нуля експорт іранської нафти, позбавивши режим основного джерела доходів. Зазначимо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав рішення Трампа.

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