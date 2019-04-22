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США оголосили про відмову виводити інші країни з-під іранських "нафтових" санкцій

Новини » Політика    22.04.2019 - 16:39
США оголосили про відмову виводити інші країни з-під іранських "нафтових" санкцій
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США прагнуть звести експорт нафти Іраном до нуля

Білий дім офіційно оголосив, що президент США Дональд Трамп прийняв рішення не надавати у травні нові можливості для виведення з-під введених проти Ірану санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

У Білому домі заявили, що рішення спрямоване на те, щоб звести до нуля експорт іранської нафти, позбавивши режим основного джерела доходів.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав рішення Трампа.

"Саудівська Аравія та інші країни, що входять в ОПЕК, більш ніж компенсують різницю в нафтовому потоці", - написав Трамп в Twitter.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати збираються поширити санкції проти Ірану на інші країни, які будуть імпортувати іранську нафту.

Reuters писало, що з 2 травня Державний департамент США більше не буде відмовляти у санкціях відносно будь-якої країни, яка в даний час імпортує іранську нафту або конденсат.

У листопаді 2018 року США знову наклали санкції на експорт іранської нафти після того, як Трамп в односторонньому порядку вийшов з ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами. Вашингтон чинить тиск на Іран, щоб він згорнув свою ядерну програму і припинив підтримку бойовиків на Близькому Сході.

Поряд з санкціями Вашингтон також для восьми країн ввів піврічну відстрочку від санкції для того, щоб вони скоротили закупівлі іранської нафти. Це були Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Тайвань, Туреччина, Італія і Греція.

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