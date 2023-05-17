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Парламент Эстонии принял заявление в поддержку членства Украины в НАТО

Фото: парламент Эстонии принял заявление в поддержку членства Украины в НАТО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Парламент Эстонии на заседании в среду, 17 мая, принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление парламента.

Как сообщается, решение поддержали 92 депутата из 101.

"Вместе с другими балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО и считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля", - говорится в заявлении.

Согласно документу, вступление Украины в НАТО - единственный путь к гарантированию основанного на правилах устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

Парламент Эстонии заявил о необходимости сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные и однозначные шаги, необходимые для быстрой интеграции Украины с НАТО и предоставить приглашение присоединиться к Альянсу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в министерстве иностранных дел Эстонии убеждены, что Украина войдет в НАТО, и призывают на саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе предоставить Киеву "какие-то дополнительные шаги к членству".

Также ранее мы писали, что Эстония призвала предоставить Украине "дорожную карту" для вступления в НАТО.

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