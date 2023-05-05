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Эстония призвала дать Украине "дорожную карту" для вступления в НАТО

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Пятница 05 мая 2023 18:44
Эстония призвала дать Украине "дорожную карту" для вступления в НАТО Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Цель Эстонии - это предоставить Украине на Вильнюсском саммите четкую дорожную карту для вступления в НАТО и подтвердить политику открытых дверей Альянса.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

"Сегодняшняя встреча с генеральным секретарем НАТО подтвердила наше обязательство оказывать практическую и политическую помощь Украине до тех пор, пока она будет необходима", - заявил министр.

Он подчеркнул, что Эстония участвует во всеобъемлющем пакете поддержки НАТО для Украины, чтобы предоставить практическую помощь, в которой Украина сейчас больше всего нуждается, чтобы защитить себя.

"Как и пожелал недавно в Финляндии президент Украины Владимир Зеленский, мы хотим, чтобы Украина стала 33-м полноправным членом Оборонного альянса после Швеции", - сказал Цахкна.

Он добавил, что в Европе не может быть "серых зон" и что единственной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО.

"Я уверена, что НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории. Однако, чтобы обеспечить мир, мы должны быть готовы защищать себя, и мы должны защищать себя эффективно. В прошлом году в Мадриде мы согласовали новую стратегическую концепцию", - сказал глава МИД Эстонии.

Напомним, что Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заверили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, Украина ожидает получения графика членства в НАТО на саммите Альянса в июле.

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