Россия отправит на войну против Украины 1300 попов РПЦ, - Центр нацспоротива
Российская православная церковь планирует направить на фронт в Украину около 1300 священников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления" в Telegram.
Как отметил митрополит РПЦ Ставропольский и Невинномысский Кирилл в эфире российского пропагандистского ТВ, они будут направлены на фронт "для духовной помощи российским военнослужащим".
Московский поп утверждает, что сегодня у Минобороны РФ очень тесные связи с русской церковью и "этот вопрос решится в ближайшее время".
"И так оно и есть. Ведь известны факты о том, что глава кремлевской церкви патриарх Кирилл является агентом КГБ по кличке "Михайлов" и имеет генеральское звание ФСБ РФ. Его предшественник Алексей II (Алексей Ридигер) также был агентом КГБ под псевдонимом "Дроздов ", – объясняют в ЦНС.
В ЦНС отметили, что в войне против Украины Кремль в значительной степени возлагается на подконтрольные ему религиозные структуры.
"Доминирующей здесь именно РПЦ, которая за время своего существования создала мощную сеть в Украине и стала идеальным инструментом для промывки мозгов своих прихожан", - подчеркивают в сообщении.
В частности, в Центре нацсопротивления приводят отдельный пример, когда еще в начале вторжения в Украину в 2014 году прихожане РПЦ организовывали многолюдные крестные ходы, чтобы помешать украинским защитникам не пропустить российскую армию.
Борьба с РПЦ МП в Украине.
Напомним, в декабре 2023 года Украина объявила в розыск патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).
В прошлом году патриарх РПЦ Кирилл заявил, что смерть во время исполнения воинского долга является "жертвой" и якобы "смывает все грехи".
Также в декабре прошлого года протоиерею РПЦ из оккупированного Крыма Дмитрию Кроткову было доложено о подозрении. Он "благословлял" террористов на убийства украинцев и поставлял врагу ударные дроны.
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