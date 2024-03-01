RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламент Британии проводит расследование по эффективности санкций против России

Фото: парламент Британии проводит расследование по эффективности их санкций (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Парламент Великобритании проводит расследование относительно эффективности британских санкций наложенных против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского парламента.

"Комитет парламента начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект", - говорится в заявлении.

Комитет рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций, а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов.

"Спустя два года после отвратительного вторжения Путина в Украину, Россия все еще вкладывает десятки миллиардов в свой оборонный бюджет, что ставит вопрос - приносят ли финансовые санкции Запада желаемый эффект?", - отметила глава специального комитета казначейства Гарриет Болдвин.

Санкции Великобритании против России

Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, уклоняющимися от санкций против России.

Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

Кроме этого, правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияВойна России против Украины