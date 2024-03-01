Парламент Британии проводит расследование по эффективности санкций против России

"Комитет парламента начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект", - говорится в заявлении.

Комитет рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций, а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов.

"Спустя два года после отвратительного вторжения Путина в Украину, Россия все еще вкладывает десятки миллиардов в свой оборонный бюджет, что ставит вопрос - приносят ли финансовые санкции Запада желаемый эффект?", - отметила глава специального комитета казначейства Гарриет Болдвин.

Санкции Великобритании против России

Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, уклоняющимися от санкций против России.

Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

Кроме этого, правительство Великобритании представило закон, предусматривающий дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий, помогающих РФ финансировать войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.