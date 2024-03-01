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Парламент Британії проводить розслідування щодо ефективності санкцій проти Росії

Фото: парламент Британії проводить розслідування щодо ефективності їх санкцій (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Парламент Великої Британії проводить розслідування щодо ефективності британських санкцій накладених проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Британії.

"Комітет парламенту починає нове розслідування, присвячене тому, чи має програма економічних санкцій Британії бажаний ефект", - ідеться в заяві.

Зазначається, що комітет розгляне роботу управління зі здійснення фінансових санкцій, а також спробує оцінити можливість конфіскації заморожених російських активів.

"Опісля двох років після огидного вторгнення Путіна в Україну, Росія все ще вкладає десятки мільярдів у свій оборонний бюджет, що ставить питання - чи приносять фінансові санкції Заходу бажаний ефект?", - зазначила голова спеціального комітету казначейства Гаррієт Болдвін.

Санкції Великобританії проти Росії

Нещодавно Великобританія оголосила про створення нового підрозділу боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій проти Росії.

Також Великобританія спільно зі США запровадила санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ Росії.

Крім цього, уряд Великобританії представив закон, що передбачає подальші санкції щодо товарів і технологій, які допомагають РФ фінансувати війну проти України.

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