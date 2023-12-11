В Британии создали специальное управление для контроля за санкциями против РФ

Великобритания объявила о создании нового подразделения для борьбы с компаниями, уклоняющимися от российских санкций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парламент Великобритании .

Компании, которые нарушают санкции, в том числе введенные после войны в Украине, будут наказаны строже. Для этого в Великобритании создали Управление по реализации торговых санкций (OTSI).

OTSI будет следить за соблюдением торговых санкций, в том числе против России. Подразделение будет помогать компаниям соблюдать санкции, а также расследовать нарушения. Если нарушения будут доказаны, управление может оштрафовать компанию или передать дело в HMRC (Службу доходов и таможни) для уголовного преследования.

Кроме того, OTSI будет следить за деятельностью компаний, которые могут пытаться обойти санкции, отправляя продукцию через другие страны.

"По нашим оценкам, без международных санкций у России было бы более 400 миллиардов долларов для финансирования войны, чего хватило бы на финансирование вторжения еще на четыре года. Мы наносим удар по России там, где ей больнее, и лишаем российского диктатора Путина ресурсов, необходимых ему для финансирования его незаконной войны на Украине.", - сказала министр по санкциям Энн-Мари Тревельян.

Управление начнет свою работу в начале 2024 года, как только вступят в силу новые законодательные требования, и усилит существующую работу правительства по обеспечению соблюдения торговых санкций Великобритании.

Санкции Великобритании против России

Ранее мы писали, что Великобритания ввела санкции против компании из ОАЭ с танкерами, которые использует РФ для перевозки нефти.

Также Британия совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

К слову, Британия ввела санкции против некоторых людей и групп, которые снабжали и финансировали военную машину российского диктатора Путина.