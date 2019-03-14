Парламент Британії вирішив відкласти Brexit

Під час голосування в Палаті громад 412 депутатів виступили за відстрочку Brexit

Парламент Великобритании проголосовал за предложение правительства о переносе даты выхода из Евросоюза - Brexit - на более поздний срок. Об этом сообщает Reuters.

За выступили 412 депутатов, 202 - против. Газета The Telegraph писала, что Brexit, вероятно, будет отложен как минимум до 30 июня, если премьер-министру Терезе Мэй все же удастся убедить депутатов Палаты общин в необходимости поддержать на следующей неделе достигнутой с Брюсселем соглашение о сотрудничестве.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй до этого заявляла, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти. Как известно, Палата общин Британии 12 марта не поддержала новый вариант соглашения по Brexit.

Добавим, 7 марта Европейский союз дал Британии всего 48 часов, чтобы представить предложение относительно выхода из тупика Brexit. Такое ограничение Евросоюз решил установить после провала переговоров с Британией.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила Европейскому союзу в случае отсутствия сделки по выходу Британии из ЕС (Brexit) оформить тему гарантий прав европейских граждан, проживающих в стране, и британцев, живущих на территории ЕС, в виде отдельного соглашения.