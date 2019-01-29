Парламент Британії схвалив дві поправки до угоди про Brexit

Фото: Brexit (Max Pixel)

Одна з поправок забороняє вихід країни зі складу Євросоюзу без угоди

Британський парламент ухвалив дві поправки до проекту угоди про вихід країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Одна з поправок забороняє вихід країни зі складу Євросоюзу без угоди. Водночас зазначається, що ця поправка, внесена Керолайн Шпелман, має рекомендаційний характер, за неї проголосували 318 депутатів, 310 - проти.

Також була проголосована поправка, яка прибирає з проекту поняття "бекстоп", яке означає, що в разі недосягнення угоди Британія залишається частиною єдиного митного простору ЄС.

Ще п'ять поправок були відкинуті, зокрема, внесена лейбористом Іветт Купер про відстрочку Brexit на кілька місяців.

Нагадаємо, раніше заступник головного переговірника Євросоюзу Сабіна Веянд заявила, що існує високий ризик того, що Велика Британія вийде з ЄС без угоди.

З її слів, парламент Британії не зможе домовитися про Brexit, а лідери ЄС стурбовані через можливість продовження дворічного процесу виходу Британії з блоку.