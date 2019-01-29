ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Європарламенті не бачать сенсу відновлювати переговори щодо угоди про Brexit

Новини » Політика    29.01.2019 - 19:38
В Європарламенті не бачать сенсу відновлювати переговори щодо угоди про Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вебер прогнозує поновлення переговорів по декількох пунктах

Глава групи Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що Британії немає сенсу домагатися перегляду спірного пункту про ірландську кордоні в угоді про Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За його словами, угода, яка є на даному етапі переговорів, є "компромісом між багатьма інтересами".

"Якщо ми знову відкриємо одне питання, то будуть знову відкриті всі питання. І, чесно кажучи, я не бачу в цьому сенсу", - заявив євродепутат.

Вебер також відзначив, що "якщо зараз є одностороння спроба відновити переговори щодо угоди, то наслідком буде повторне обговорення не тільки "запасного плану щодо Північної Ірландії, а й питання Гібралтару, скільки грошей Британія повинна платити за вихід, питання прав громадян".

Нагадаємо, заступник головного переговірника ЄС Сабіна Вейанд заявила, що існує високий ризик того, що Великобританія вийде з ЄС без угоди

Раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський Союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.

Великобританія повинна провести вибори в ЄП, якщо до 2 липня не буде Brexit Британія може ініціювати нові переговори з ЄС про Brexit
Новини України БрекситЄвропарламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся