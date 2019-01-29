В Європарламенті не бачать сенсу відновлювати переговори щодо угоди про Brexit

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Вебер прогнозує поновлення переговорів по декількох пунктах

Глава групи Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що Британії немає сенсу домагатися перегляду спірного пункту про ірландську кордоні в угоді про Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За його словами, угода, яка є на даному етапі переговорів, є "компромісом між багатьма інтересами".

"Якщо ми знову відкриємо одне питання, то будуть знову відкриті всі питання. І, чесно кажучи, я не бачу в цьому сенсу", - заявив євродепутат.

Вебер також відзначив, що "якщо зараз є одностороння спроба відновити переговори щодо угоди, то наслідком буде повторне обговорення не тільки "запасного плану щодо Північної Ірландії, а й питання Гібралтару, скільки грошей Британія повинна платити за вихід, питання прав громадян".

Нагадаємо, заступник головного переговірника ЄС Сабіна Вейанд заявила, що існує високий ризик того, що Великобританія вийде з ЄС без угоди.

Раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що ЄС готовий відкласти дату Brexit до травня. Курц зазначив, що Європейський Союз готовий зробити все, щоб уникнути жорсткого Brexit.