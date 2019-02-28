Парламент Британії підтримав план Мей про затримку Brexit

Пропозицію Мей пітримали 502 депутати

Парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о дополнительном времени на переговоры с ЕС по Brexit. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, отмечается, что предложение Мэй поддержали 502 депутата. Отметим, что новый план Терезы Мэй может отложить выход Британии из блока.

Добавим, что сроков выхода Британии из Евросоюза. британский кабмин обсуждал решение отложить Brexit. Brexit могут отложить на два месяца из-за угрозы демонстративных отставок отдельных членов кабмина.

В частности, министры Ричард Харрингтон, Клэр Перри и Марго Джеймс пообещали подать в отставку, если Мэй не согласится исключить вариант выхода с ЕС без соглашения из перечня возможных вариантов.

До этого, с требованием отложить Brexit выступили министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк. Если в ближайшее время не будет решения по выходу Британии из ЕС, они готовы бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за задержку Brexit.

Напомним, члены Палаты общин парламента Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, которое призывает правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93. После этого Мэй поехала в Брюссель, чтобы встретиться с Юнкером и обсудить Brexit.