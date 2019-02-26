ЄС готовий надати Британії відстрочку по Brexit

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Brexit можуть відкласти на два місяці

Два представники Європейського союзу (ЄС) заявили, що блок підтримає відкладення строків виходу Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

Один з представників ЄС сказав, що "приємно бачити, що в Британії лунають раціональні аргументи".

"Якщо буде поданий запит про відстрочення дати Brexit, це буде розцінено позитивно", - сказали чиновники.

Нагадаємо, зараз в Лондоні британський кабмін обговорює рішення відкласти Brexit. Brexit можуть відкласти на два місяці через загрозу демонстративних відставок окремих членів кабміну.

Раніше повідомлялося, що Brexit може бути відкладено до 2021 року згідно з планами, які вивчають найбільш високопоставлені чиновники ЄС. Туск підтримав можливість перенесення угоди по Brexit. За його словами, в Палаті громад Британії немає більшості, щоб схвалити операцію.

До цього, 14 лютого, члени Палати громад парламенту Великобританії не підтримали пропозицію, яка закликає уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit.