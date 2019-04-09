Парламент Британії підтримав ініціативу Мей про відстрочку Brexit

Палата громад Британії у вівторок, 9 квітня, підтримала пропозицію прем'єр-міністра Терези Мей попросити Брюссель про відстрочку виходу Британії з ЄС до 30 червня. Про це повідомляє телеканал BBC.

За відповідну ініціативу проголосували 420 депутатів, проти неї - 110 членів парламенту.

Нагадаємо, Мей у листі до голови Європейської ради Дональда Туска попросила у Європейського союзу відкласти до 30 червня вихід Британії з ЄС.

У свою чергу Дональд Туск має намір запропонувати Великобританії "гнучку відстрочку" для Brexit.

Таким чином, план Туска дозволяє Великобританії покинути ЄС з відстрочкою на 12 місяців. Лондон може вийти і раніше, однак для цього угода з Брюсселем має бути схвалена в парламенті і узгоджена на екстреному саміті лідерів ЄС на наступному тижні. План глави Євроради повинні одноголосно схвалити всі 27 лідерів ЄС.

Додамо, всі можливі варіанти відстрочки будуть обговорюватися лідерами ЄС на саміті 10 квітня. 12 квітня Великобританія повинна вийти з ЄС.

Як відомо, раніше депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра попросити продовжити процес Brexit щоб уникнути сценарію виходу країни з Євросоюзу без відсутності угод.

Країни-члени Європейського союзу готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС, незважаючи на зростаючі побоювання політичних і економічних витрат через неврегульованість даного питання. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривале "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.