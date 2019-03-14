Парламент Британії відхилив поправку про відстрочку Brexit

Проти проголосували 334 депутати, а підтримали 85

Британский парламент отверг поправку об отсрочке даты выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) при условии проведения повторного референдума по поводу членства страны в ЕС. Об этом сообщает Sky News.

Против этой поправки, внесенной бывшим депутатом от Консервативной партии Сарой Вулластон, которая сейчас является членом независимой парламентской группы, высказались 334 депутата, а 85 поддержали ее. Поправка была внесена к предложению правительства об отсрочке Brexit, голосование по которой должно состояться чуть позднее в четверг.

Напомним, британские депутаты 13 марта проголосовали за поправку к правительственному законопроекту, который препятствует реализации выходу Британии из Европейского союза (Brexit) без сделки при любых обстоятельствах.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй до этого заявляла, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти. Как известно, Палата общин Британии 12 марта не поддержала новый вариант соглашения по Brexit.