Британський парламент проголосує за вихід з ЄС без угоди

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У разі виходу з ЄС без угоди Великобританія знизить імпортні мита на широкий спектр товарів

Парламент Британії сьогодні, 13 березня, проголосує за вихід з ЄС (Brexit) без угоди. Про це повідомляє Reuters.

У разі виходу з ЄС без угоди Великобританія знизить імпортні мита на широкий спектр товарів, щоб уникнути так званого "жорсткого" кордону між Північною Ірландією та Ірландською республікою. Уряд також пообіцяв, що не буде вводити ніяких нових перевірок або контролю товарів, що переміщуються з території Ірландської республіки в Північну Ірландію. Тільки, там відзначили, що цей план є тимчасовим і одностороннім.

Нагадаємо, єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі заявляв, що вихід Великобританії з ЄС без угоди став ще більш очевидним після провалу голосування в парламенті Британії. За його словами, Євросоюз зробив все можливе, щоб запропонувати рішення, але це було безуспішно.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей до цього заявляла, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися. Як відомо, Палата громад Британії 12 березня не підтримала новий варіант угоди по Brexit.