Парламент Британії відхилив поправку про відстрочку Brexit

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Проти проголосували 334 депутати, а підтримали 85

Британський парламент відхилив поправку про відстрочення дати виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit) за умови проведення повторного референдуму щодо членства країни в ЄС. Про це повідомляє Sky News.

Проти цієї поправки, внесеної колишнім депутатом від Консервативної партії Сарою Вулластон, яка зараз є членом незалежної парламентської групи, висловилися 334 депутати, а 85 підтримали її. Поправка була внесена до пропозиції уряду про відстрочку Brexit, голосування щодо якої повинно відбутися трохи пізніше в четвер.

Нагадаємо, британські депутати 13 березня проголосували за поправку до урядового законопроекту, який перешкоджає реалізації виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) без операції при будь-яких обставинах.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей до цього заявляла, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися. Як відомо, Палата громад Британії 12 березня не підтримала новий варіант угоди по Brexit.