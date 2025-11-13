RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Парламент Болгарии отменил вето президента на покупку НПЗ "Лукойл"

Фото: парламент Болгарии отменил вето президента на покупку НПЗ "Лукойл" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгарский парламент отменил президентское вето на законопроект, позволяющий правительству взять под контроль нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" и продать его, чтобы защитить актив от будущих санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе законодатели одобрили изменения, предоставляющие назначенному правительством коммерческому менеджеру полномочия контролировать дальнейшую работу нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября, когда должны вступить в силу санкции США, и продавать компанию, если это необходимо.

Впоследствии президент Румен Радев наложил вето на законопроект в среду, предупредив, что ему не хватает гарантий от будущих финансовых претензий к государству. Сегодня же парламент отклонил его возражения 128 голосами против 59.

Ранее санкции США вызвали беспокойство относительно зимних поставок топлива в Болгарию, где "Лукойл" руководит Бургаским нефтеперерабатывающим заводом, сотнями автозаправочных станций и топливных хранилищ.

 

Новые санкции против "Лукойла" новые санкции против "Лукойла"

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть" несколько недель назад.

На этом фоне несколько европейских стран, в которых у "Лукойла" есть НПЗ, начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

Кроме того, компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. В частности, "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛУКОЙЛ-УкраинаБолгария