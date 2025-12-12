RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Парламент Болгарии принял отставку правительства на фоне масштабных протестов

Фото: премьер-министр Болгарии Росен Желязков (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 12 декабря, парламент Болгарии принял отставку правительства премьер-министра страны Росена Желязкова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SeeNews.

Решение принять отставку правительства поддержали все 227 депутатов парламента, которые присутствовали во время голосования. Три партии правительственной коалиции контролировали 102 из 240 мест в парламенте.

Заявление Желякова об отставке прозвучало непосредственно перед запланированным голосованием о недоверии.

Кроме того, это произошло менее чем через 24 часа после того, как десятки тысяч людей собрались на антиправительственных и антикоррупционных митингах в Софии и других крупных городах.

 

Как сообщало Reuters, вечером в среду, 10 декабря, тысячи людей вышли на митинг в столице Болгарии и десятках других городов страны. Протесты начинались как несогласие с параметрами первого бюджета евро - документа на 2026 год.

Впоследствии недовольство переросло в требование полной правительственной отставки и перезапуска политической системы. Протестующие выступили против правительства меньшинства и, как они утверждали, его неспособности бороться с коррупцией.

Напомним, 2 декабря в Бельгии после обысков экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини задержали в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.

Также в рамках расследования этого дела правоохранители допросили бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних связей Стефано Саннино, после чего он досрочно ушел в отставку.

Отметим, недавно в самом Евросоюзе намекнули Украине, что эффективная борьба с коррупцией является обязательным условием вступления в блок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария