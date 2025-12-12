Парламент Болгарии принял отставку правительства на фоне масштабных протестов

В пятницу, 12 декабря, парламент Болгарии принял отставку правительства премьер-министра страны Росена Желязкова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SeeNews.
Решение принять отставку правительства поддержали все 227 депутатов парламента, которые присутствовали во время голосования. Три партии правительственной коалиции контролировали 102 из 240 мест в парламенте.
Заявление Желякова об отставке прозвучало непосредственно перед запланированным голосованием о недоверии.
Кроме того, это произошло менее чем через 24 часа после того, как десятки тысяч людей собрались на антиправительственных и антикоррупционных митингах в Софии и других крупных городах.
Как сообщало Reuters, вечером в среду, 10 декабря, тысячи людей вышли на митинг в столице Болгарии и десятках других городов страны. Протесты начинались как несогласие с параметрами первого бюджета евро - документа на 2026 год.
Впоследствии недовольство переросло в требование полной правительственной отставки и перезапуска политической системы. Протестующие выступили против правительства меньшинства и, как они утверждали, его неспособности бороться с коррупцией.
Напомним, 2 декабря в Бельгии после обысков экс-главу европейской дипломатии Федерику Могерини задержали в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.
Также в рамках расследования этого дела правоохранители допросили бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних связей Стефано Саннино, после чего он досрочно ушел в отставку.
Отметим, недавно в самом Евросоюзе намекнули Украине, что эффективная борьба с коррупцией является обязательным условием вступления в блок.