Без парка Пушкина и сквера Чкалова. В Киеве переименовали еще 14 объектов

В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В частности, теперь в столице нет парка Пушкина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Шевченковском районе переименовали:

парк им. А. С. Пушкина - на парк им. Ивана Багряного;

сквер им. Валерия Чкалова - на сквер Литературный.

В Дарницком районе:

сквер Трудовой Славы - на сквер имени Павла Горянского;

улицу Челюскинцев на улицу Героев Змеиного;

переулок Крылова 1-ый - на переулок Бахмутский;

переулок Крылова 2-й - на переулок Джмелиный;

переулок Крылова 3-й - на переулок Щучий.

В Деснянском районе:

переулок Ватутинский - на переулок Зазимский;

улицу Маяковского - на улицу Тараса Коваля;

улицу Теодора Драйзера - на улицу Рональда Рейгана.

В Днепровском районе:

улицу Майскую - на улицу Качина;

улицу Минина - на улицу Александра Лазаревского;

улицу Пожарского - на улицу Дмитрия Багалия.

В Оболонском районе:

улицу Совхозную - на улицу Дунайскую.

Декоммунизация в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос переименования улиц, парков, скверов и т.п., названных в честь российских государственных деятелей.

В Украине существует большое количество выдающихся людей, поэтому государство начало менять старые названия объектов.

К примеру, недавно в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и бульвар Перова.

Тем временем в Харькове парк Горького получил название Центральный парк культуры и отдыха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.