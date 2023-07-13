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Без парка Пушкина и сквера Чкалова. В Киеве переименовали еще 14 объектов

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Киев, Четверг 13 июля 2023 16:15
Без парка Пушкина и сквера Чкалова. В Киеве переименовали еще 14 объектов Фото: в Киеве переименовали еще 14 объектов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В частности, теперь в столице нет парка Пушкина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Шевченковском районе переименовали:

  • парк им. А. С. Пушкина - на парк им. Ивана Багряного;
  • сквер им. Валерия Чкалова - на сквер Литературный.

В Дарницком районе:

  • сквер Трудовой Славы - на сквер имени Павла Горянского;
  • улицу Челюскинцев на улицу Героев Змеиного;
  • переулок Крылова 1-ый - на переулок Бахмутский;
  • переулок Крылова 2-й - на переулок Джмелиный;
  • переулок Крылова 3-й - на переулок Щучий.

В Деснянском районе:

  • переулок Ватутинский - на переулок Зазимский;
  • улицу Маяковского - на улицу Тараса Коваля;
  • улицу Теодора Драйзера - на улицу Рональда Рейгана.

В Днепровском районе:

  • улицу Майскую - на улицу Качина;
  • улицу Минина - на улицу Александра Лазаревского;
  • улицу Пожарского - на улицу Дмитрия Багалия.

В Оболонском районе:

  • улицу Совхозную - на улицу Дунайскую.

Декоммунизация в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос переименования улиц, парков, скверов и т.п., названных в честь российских государственных деятелей.

В Украине существует большое количество выдающихся людей, поэтому государство начало менять старые названия объектов.

К примеру, недавно в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и бульвар Перова.

Тем временем в Харькове парк Горького получил название Центральный парк культуры и отдыха.

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