Без парка Пушкина и сквера Чкалова. В Киеве переименовали еще 14 объектов
В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В частности, теперь в столице нет парка Пушкина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В Шевченковском районе переименовали:
- парк им. А. С. Пушкина - на парк им. Ивана Багряного;
- сквер им. Валерия Чкалова - на сквер Литературный.
В Дарницком районе:
- сквер Трудовой Славы - на сквер имени Павла Горянского;
- улицу Челюскинцев на улицу Героев Змеиного;
- переулок Крылова 1-ый - на переулок Бахмутский;
- переулок Крылова 2-й - на переулок Джмелиный;
- переулок Крылова 3-й - на переулок Щучий.
В Деснянском районе:
- переулок Ватутинский - на переулок Зазимский;
- улицу Маяковского - на улицу Тараса Коваля;
- улицу Теодора Драйзера - на улицу Рональда Рейгана.
В Днепровском районе:
- улицу Майскую - на улицу Качина;
- улицу Минина - на улицу Александра Лазаревского;
- улицу Пожарского - на улицу Дмитрия Багалия.
В Оболонском районе:
- улицу Совхозную - на улицу Дунайскую.
Декоммунизация в Украине
После начала полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос переименования улиц, парков, скверов и т.п., названных в честь российских государственных деятелей.
В Украине существует большое количество выдающихся людей, поэтому государство начало менять старые названия объектов.
К примеру, недавно в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и бульвар Перова.
Тем временем в Харькове парк Горького получил название Центральный парк культуры и отдыха.
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