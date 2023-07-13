Без парку Пушкіна та скверу Чкалова. У Києві перейменували ще 14 об'єктів

У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Зокрема, тепер у столиці немає парку Пушкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У Шевченківському районі перейменували:

парк ім. О. С. Пушкіна - на парк ім. Івана Багряного;

сквер ім. Валерія Чкалова - на сквер Літературний.

У Дарницькому районі:

сквер Трудової Слави - на сквер імені Павла Горянського;

вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий - на провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий - на провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий - на провулок Щучий.

У Деснянському районі:

провулок Ватутінський - на провулок Зазимський;

вулицю Маяковського - на вулицю Тараса Коваля;

вулицю Теодора Драйзера - на вулицю Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі:

вулицю Травневу - на вулицю Качина;

вулицю Мініна - на вулицю Олександра Лазаревського;

вулицю Пожарського - на вулицю Дмитра Багалія.

В Оболонському районі:

вулицю Совхозну - на вулицю Дунайську.

Декомунізація в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україну гостро постало питання перейменування вулиць, парків, скверів тощо, що були названі на честь російських державних діячів та митців.

В Україні існує велика кількість видатних людей, тож держава почала змінювати старі назви об'єктів.

Наприклад, нещодавно у Києві перейменували площу Льва Толстого та бульвар Перова.

Тим часом у Харкові парк Горького отримав назву Центральний парк культури і відпочинку.

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