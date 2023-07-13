Без парку Пушкіна та скверу Чкалова. У Києві перейменували ще 14 об'єктів
У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Зокрема, тепер у столиці немає парку Пушкіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
У Шевченківському районі перейменували:
- парк ім. О. С. Пушкіна - на парк ім. Івана Багряного;
- сквер ім. Валерія Чкалова - на сквер Літературний.
У Дарницькому районі:
- сквер Трудової Слави - на сквер імені Павла Горянського;
- вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-ий - на провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-ий - на провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-ий - на провулок Щучий.
У Деснянському районі:
- провулок Ватутінський - на провулок Зазимський;
- вулицю Маяковського - на вулицю Тараса Коваля;
- вулицю Теодора Драйзера - на вулицю Рональда Рейгана.
У Дніпровському районі:
- вулицю Травневу - на вулицю Качина;
- вулицю Мініна - на вулицю Олександра Лазаревського;
- вулицю Пожарського - на вулицю Дмитра Багалія.
В Оболонському районі:
- вулицю Совхозну - на вулицю Дунайську.
Декомунізація в Україні
Після початку повномасштабної війни в Україну гостро постало питання перейменування вулиць, парків, скверів тощо, що були названі на честь російських державних діячів та митців.
В Україні існує велика кількість видатних людей, тож держава почала змінювати старі назви об'єктів.
Наприклад, нещодавно у Києві перейменували площу Льва Толстого та бульвар Перова.
Тим часом у Харкові парк Горького отримав назву Центральний парк культури і відпочинку.
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