ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Паркоместо в обмен на миллионные контракты? СМИ исследовали связи замглавы Агентства восстановления

17:42 18.08.2026 Вт
2 мин
Состояние и имущественные связи чиновника стали причиной нового расследования
aimg Юлия Бойко
Паркоместо в обмен на миллионные контракты? СМИ исследовали связи замглавы Агентства восстановления Юрий Сверба (фото: facebook.com/agency.for.restoration)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Заместитель председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Юрий Сверба, отвечающий за закупки, добродетель и прозрачность, арендует паркоместо у владельца компании, поставляющего продукцию государственным энергетическим предприятиям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование информационно-аналитического портала "Комментарии".

Как отмечают журналисты, с февраля 2025 года Сверба пользуется машиноместом площадью 18,2 кв. м, принадлежащее Эдуарду Маргаряну – руководителю и владельцу 75% ООО "Техснабкомплект Сервис".

Читайте также: Скандал в ФИДЕ: у одного из кандидатов нашли миллиардный бизнес в России

По данным издания, компания Маргаряна поставляет электротехническое оборудование подразделениям "Энергоатома", "Укрэнерго", "Укртранснефти" и другим государственным предприятиям.

Как изменилось количество контрактов

В расследовании журналисты обратили внимание на динамику договоров "Техснабкомплект Сервис" после назначения Сверба и начала аренды паркоместа.

"Между назначением Свербы и началом аренды паркоместа компания подписала лишь три договора общей стоимостью 197,9 тыс. грн. А затем, после 3 февраля 2025 года, когда должностное лицо начало пользоваться имуществом Маргаряна, ТСКС заключила 26 договоров у Prozorro на 15,04 млн грн", - пишет издание.

По подсчетам авторов расследования, на период после начала аренды пришлось 89,7% всех договоров ТСКС, заключенных после назначения Свербы, и 98,7% их общей стоимости.

В то же время менялась и общая выручка компании. В 2022 году он составил 21,98 млн грн, в 2023-м – 84,80 млн грн, в 2024-м – 134,21 млн грн, а в 2025 году, первом полном году после назначения Свербы, – 164,37 млн грн.

Таким образом, за три года выручка ООО "Техснабкомплект Сервис" увеличилась примерно в 7,5 раза.

Что известно об имуществе Свербы

Отдельно авторы расследования проанализировали имущественные обстоятельства самого Юрия Сверба.

По данным журналистов, в преддверии приобретения квартиры площадью 85,8 кв. м стоимостью от 5,5 до почти 6 млн грн чиновник одолжил у брата и сожительницы около 2,7 млн грн.

В то же время, как отмечается в материале, после этого Сверба возвращал долги, инвестировал в облигации внутреннего государственного займа и безвозмездно пользовался автомобилем Volvo XC90, оформленным на сожительницу. Стоимость автомобиля по данным расследования составляет 752,8 тыс. грн.

Также ранее стало известно, что суд обязал ДБР проверить диплом Пышного на подделку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Prozzoro Расследование
Новости
Под атакой офисы и склады. Как выглядит Броварской район после массированного удара
Под атакой офисы и склады. Как выглядит Броварской район после массированного удара
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР